Казахстан под США: редкоземельные металлы захватываются, а русские школы закрываются

Лариса Голубицкая

Опять Америка виновата,что всех натравливает.А то,что США нарастили закупку урана в этом году у нас в 2,2 раза по сравнению с прошлым годом,с 188 до 416 тонн-нормально?Это же вражеское государство,пошто это им такие льготы то?Или это всего лишь бизнес? Не сами ли виноваты,что везде к нам так относятся?