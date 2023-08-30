Айнур Курманов. Казахстанская правящая элита всё дальше и дальше идёт по пути окончательного геополитического разворота в сторону Запада.
Казахстан под США: редкоземельные металлы захватываются, а русские школы закрываются
Комментарии
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Юрий кокин
Надо скорей заканчивать с хохлами, а потом повнимательней посмотреть на казахов и киргизов.
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12 час.
Анатолий Рябенко
Казахи с дуру сами лезут в петлю голода и нищеты.
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8 час.
Лариса Голубицкая
Опять Америка виновата,что всех натравливает.А то,что США нарастили закупку урана в этом году у нас в 2,2 раза по сравнению с прошлым годом,с 188 до 416 тонн-нормально?Это же вражеское государство,пошто это им такие льготы то?Или это всего лишь бизнес? Не сами ли виноваты,что везде к нам так относятся?
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2 час.
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