БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Казахстан под США: редкоземельные металлы захватываются, а русские школы закрываются

Казахстан под США: редкоземельные металлы захватываются, а русские школы закрываются

Айнур Курманов.   Казахстанская правящая элита всё дальше и дальше идёт по пути окончательного геополитического разворота в сторону Запада.

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Комментарии
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Юрий кокин
Надо скорей заканчивать с хохлами, а потом повнимательней посмотреть на казахов и киргизов.
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12 час.
Анатолий Рябенко
Казахи с дуру сами лезут в петлю голода и нищеты.
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8 час.
Лариса Голубицкая
Опять Америка виновата,что всех натравливает.А  то,что США нарастили закупку урана в этом году у нас в 2,2 раза по сравнению с прошлым годом,с 188 до 416 тонн-нормально?Это же вражеское государство,пошто это им такие льготы то?Или это всего лишь бизнес? Не сами ли виноваты,что везде к нам так относятся?
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2 час.

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