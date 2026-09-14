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От кинопедагогики до карманных денег: в Твери прошло общегородское родительское собрание

От кинопедагогики до карманных денег: в Твери прошло общегородское родительское собрание

В Твери прошло общегородское родительское собрание: воспитание, безопасность и развитие ребёнка. В микрорайоне «Южный» на площадке МБОУ ЦО № 56 состоялось общегородское родительское собрание, посвящённое вопросам воспитания, безопасности и развития детей — сообщает пресс-служба Администрации Твери.

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