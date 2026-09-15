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Юные изобретатели привезли на Международный фестиваль молодежи 60 проектов

Юные изобретатели привезли на Международный фестиваль молодежи 60 проектов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября, ФедералПресс. Подростки-изобретатели обмениваются идеями в рамках детской программы «Движения Первых» на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.

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