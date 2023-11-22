Гибель транспорта «Армения» 7 ноября 1941 года. Падение обороны Крыма

Торпеды подвешивались под фюзеляж и отстреливались электрическим приводом. Малая скорость самолета и высота над уровнем моря при сбросе торпед, необходимость выдерживания прямолинейного и стабильного курса и тангажа делали из торпедоносца хорошую мишень.
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