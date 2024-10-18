Пункт-А
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пункт-А

42 подписчика

Рулевым «Астрахани» сделали тренера по вратарям

Рулевым «Астрахани» сделали тренера по вратарям

Пока до конца текущего сезона. Как сообщает клубный тг-канал СК «Астрахань», с Футбольной национальной лигой согласовано исполнение обязанностей главного тренера астраханской команды до конца текущего сезона тренером Андреем Зыкиным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх