Рулевым «Астрахани» сделали тренера по вратарям

Пока до конца текущего сезона. Как сообщает клубный тг-канал СК «Астрахань», с Футбольной национальной лигой согласовано исполнение обязанностей главного тренера астраханской команды до конца текущего сезона тренером Андреем Зыкиным.
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