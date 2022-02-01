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Студентка КГМУ рассказала, чего ожидает от конфликта с преподавателем

Студентка Казанского государственного медицинского университета (КГМУ) Дана Лоцких рассказала «Реальному времени», какого итога она ожидает от зазвавшегося конфликта с преподавателем гистологии, цитологии и эмбриологии Гульнары Шаймардановой.

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