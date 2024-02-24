The Washington Post: новые санкции США вряд ли серьезно ослабят экономику России

РИАМО - 24 фев. Новые санкции, которые ввела в отношении РФ администрация американского президента Джо Байдена, вряд ли смогут оказать значительное негативное влияние на российскую экономику, сообщает ТАСС.
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