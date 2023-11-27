Ynet: военный кабинет Израиля обсуждает продление режима прекращения огня в Газе

Военный кабинет Израиля обсуждает вопрос о продлении перемирия с палестинской группировкой ХАМАС после истечения четырех дней, на которые ранее было достигнуто соглашение о режиме прекращения огня в секторе Газа.
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