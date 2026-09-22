ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 677 подписчиков

Пропавшую одинокую и богатую женщину нашли убитой: она стала жертвой людей, которым доверяла

Пропавшую одинокую и богатую женщину нашли убитой: она стала жертвой людей, которым доверяла

Нину Кузьмину убили близкие люди. Фото: КП-Красноярск В 1990-х ее имя гремело по Красноярску – Нина Кузьмина была первой городской свахой, создательницей успешного брачного агентства, директором школы гейш и даже преподавателем «стервологии».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым