Пропавшую одинокую и богатую женщину нашли убитой: она стала жертвой людей, которым доверяла

Нину Кузьмину убили близкие люди. Фото: КП-Красноярск В 1990-х ее имя гремело по Красноярску – Нина Кузьмина была первой городской свахой, создательницей успешного брачного агентства, директором школы гейш и даже преподавателем «стервологии».
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