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Царьград

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Ирина Костылева хочет создать лигу фигурного катания

Ирина Костылева хочет создать лигу фигурного катания

Ирина Костылева, мама фигуристки Елены Костылевой, вспомнила о первых соревнованиях дочери. 14-летняя Елена, двукратная чемпионка среди юниоров, вернулась в академию Евгения Плющенко после конфликта, и в будущем её мать планирует создать лигу фигурного катания.

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