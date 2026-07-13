Ирина Костылева хочет создать лигу фигурного катания

Ирина Костылева, мама фигуристки Елены Костылевой, вспомнила о первых соревнованиях дочери. 14-летняя Елена, двукратная чемпионка среди юниоров, вернулась в академию Евгения Плющенко после конфликта, и в будущем её мать планирует создать лигу фигурного катания.
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