Сенатор Джонсон: США нужно осознать разрушительность экономики Харрис

Американцы должны понять насколько разрушительна экономическая политика вице-президента США и кандидата на пост главы США Камалы Харрис, заявил сенатор-республиканец Рон Джонсон 19 августа на пресс-брифинге в гостинице Trump International Hotel в центре Чикаго.
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