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Вучич попробует шантажировать Россию переходом на азербайджанский газ

Вучич попробует шантажировать Россию переходом на азербайджанский газ

Политнавигатор Президент Сербии Александр Вучич пообещал определиться «как быть с Россией» в вопросе поставок газа после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая запланирована на следующую неделю.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Да, хоть на американский... Позорище...
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1 д.
Л
Леонид -
Эта политическая проститутка вучич. ..
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1 д.

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