Вучич попробует шантажировать Россию переходом на азербайджанский газ

Политнавигатор Президент Сербии Александр Вучич пообещал определиться «как быть с Россией» в вопросе поставок газа после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая запланирована на следующую неделю.
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