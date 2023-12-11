Модернизация ППС в Нижегородской области позволила сократить воздействие на атмосферный воздух

Первая грузовая компания (АО «ПГК») завершила модернизацию котельной промывочно-пропарочной станции (ППС) Зелецино в Нижегородской области, которая производит пар для подготовки вагонов-цистерн к перевозке.
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