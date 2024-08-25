Зеленский лично устроил провокацию рядом с российской границей

Лида Орлова

Хорошо говорите , а слабо пойти на помощь , с дивана очень и удобно вести диалоги ,ну а если не можете помочь (возможно возраст пожилой или инвалид ) , то лучше промолчите или пожелайте от всего сердца удачи и здоровья нашим солдатикам ,польза будет хоть какая то от вас ...