В обращении по случаю Дня независимости Украины президент страны Владимир Зеленский выступил с угрозами и оскорблениями в адрес России и ее лидера Владимира Путина, пообещав «горя» россиянам.
Зеленский лично устроил провокацию рядом с российской границей
Комментарии
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Лида Орлова
Хорошо говорите , а слабо пойти на помощь , с дивана очень и удобно вести диалоги ,ну а если не можете помочь (возможно возраст пожилой или инвалид ) , то лучше промолчите или пожелайте от всего сердца удачи и здоровья нашим солдатикам ,польза будет хоть какая то от вас ...
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13 час.
М
Мария
У наркошибздика передозировка! Уже бриться и мыться перестал, не переодевается. Ужас! Совсем плох стал.
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13 час.
ВВ
Владимир Витковский
Жалко эту зелепадаль? А может и его опорос пожалеешь???????
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12 час.
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