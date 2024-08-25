СССР-Россия
ГлавнаяВсе новые темы са...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СССР-Россия

1 383 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    А, главное, зомби никак не очнутся даже через 5(!) лет сплошного вранья, продажи последнего, что еще осталось непрода..."Вместо подсолнух...
  • Мария
    Что верно - то верно. Откопать таких выдающихся мерзавцев - это надо сильно постараться."Вместо подсолнух...
  • Надежда
    Но оба жадные и продажные убийцы!"Вместо подсолнух...

Зеленский лично устроил провокацию рядом с российской границей

Зеленский лично устроил провокацию рядом с российской границей

  В обращении по случаю Дня независимости Украины президент страны Владимир Зеленский выступил с угрозами и оскорблениями в адрес России и ее лидера Владимира Путина, пообещав «горя» россиянам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лида Орлова
Хорошо говорите , а слабо пойти на помощь , с дивана  очень и удобно вести диалоги ,ну а если не можете помочь (возможно возраст пожилой или инвалид ) , то лучше промолчите или пожелайте от всего сердца удачи и здоровья нашим солдатикам ,польза будет хоть какая то от вас ...
Ответить
13 час.
М
Мария
У наркошибздика  передозировка! Уже бриться и мыться перестал, не переодевается. Ужас! Совсем плох стал.
Ответить
13 час.
ВВ
Владимир Витковский
Жалко эту зелепадаль? А может и его опорос пожалеешь???????
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх