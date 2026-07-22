В каком возрасте в разных странах мира можно жениться?

Во всем мире детей до сих пор продолжают женить против их воли. Нанотехнологии, высокий уровень осознанности и полеты к Марсу ничего не значат для тех, кто больше всего на свете чтит традиции предков — раз в XV веке моя прапрапрапрабабушка вышла замуж в 10 лет, то и в XXI веке моя дочь «обретет счастье» в этом же возрасте.