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Фото-Мир и обо всем...

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В каком возрасте в разных странах мира можно жениться?

В каком возрасте в разных странах мира можно жениться?

Во всем мире детей до сих пор продолжают женить против их воли. Нанотехнологии, высокий уровень осознанности и полеты к Марсу ничего не значат для тех, кто больше всего на свете чтит традиции предков — раз в XV веке моя прапрапрапрабабушка вышла замуж в 10 лет, то и в XXI веке моя дочь «обретет счастье» в этом же возрасте.

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