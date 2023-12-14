На новом маршруте «Орланов» добавят еще одну остановку после обращения жителей

Запуск рельсовых автобусов по маршруту “Пяозеро – Лоухи” состоялся сегодня, 13 декабря. Для местных жителей это событие, поскольку в поселке Пяозерский нет общественного транспорта, людям приходится добираться на попутках, а это дорого.
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