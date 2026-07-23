Трамп назвал условие атомной сделки с Эр-Риядом

США одобрят соглашение с Саудовской Аравией о сотрудничестве в сфере мирного атома только при условии присоединения Эр-Рияда к Авраамовым соглашениям о нормализации отношений с Израилем, заявил президент США Дональд Трамп 23 июля в соцсети Truth Social.
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