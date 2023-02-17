Туман и солнце - день чудесный. Красивый фоторепортаж с улиц Владивостока

Столбики термометров все активнее подползают к значению ноль, но февральские морозы не собираются так просто сдавать позиции, так в эту пятницу, 17 февраля, за одно утро жители Владивостока смогли прочувствовать на себе быстротечность смены погоды.
Столбики термометров все активнее подползают к значению ноль, но февральские морозы не собираются так просто сдавать позиции, так в эту пятницу, 17 февраля, за одно утро жители Владивостока смогли прочувствовать на себе быстротечность смены погоды.
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