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Дефицит водителей такси хотят решить с помощью мигрантов

Дефицит водителей такси хотят решить с помощью мигрантов

Общественный совет по развитию такси предложил Совфеду временно разрешить мигрантам работать в такси.

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Комментарии
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Владимир Росс
Чушь.  Не надо было доводить до такого огромного количества хаотично перемещающихся по РФ иностранцев, да ещё и ещё въезжающих. Более того, сейчас сначала позволили иностранцам захватить некоторые экономические виды деятельностей в РФ, откуда те в том числе силой выгоняли россиян, а теперь, когда россияне туда на такие работы опасаются идти, теперь чиновникам мозги (чиновничьи мозги) дают идеи, что надо иностранцев ввозить в эти отрасли - идиоты, что ли?? Кто там в курьерские службы уходит?? Да тоже иностранцы! Какие-то в РФ чиновники - совсем не умеют работать. У нас чего, только кто-то стал самозанятым и предпринимателем, стал выпечку делать (при этом сам является иностранцем) и теперь подавай каждому по группе иностранцев на работу??? Идиотизм. Сначала защитите таксистов из РФ от групп иностранцев и их монополий, тогда и таксисты из РФ (например в лице женщин-домохозяек, которые не прочь и подработать) появятся. Нет, в РФ не дефицит работников, в России дефицит умных и умелых руководителей - как в верху во властях, так и в среде предприимчивых граждан РФ: сюда не включаю иностранцев - - именно их заявки и учитываются в большинстве своём и они о том, что надо иностранцев ввозить. Ещё раз - идиотизм - иностранец стал в РФ предпринимателем и уже может требовать ввоза иностранцев. Что у нас за чиновники???
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