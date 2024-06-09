"Онлайн-кинотеатрам необходима прозрачная система измерений"

Сегодня рынок онлайн-кинотеатров сталкивается с проблемой отсутствия единой прозрачной системы измерения контента, об этом директор департамента по исследованиям «Газпром-Медиа Холдинга» Дарья Пугачева заявила в рамках Форума креативного бизнеса ПМЭФ-2024 на сессии «О контенте и конкуренции: развитие отечественных стриминговых платформ».