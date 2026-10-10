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Росатомский «Атом»: когда технологии встречаются с революцией на колесах

В московском районе Курьяново, в Центре технических видов спорта, состоялось событие, которое перевернуло представления о современных электромобилях.

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