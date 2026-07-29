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Ресурсная оценка Radar приблизилась после новых титан-ванадиевых проб

Ресурсная оценка Radar приблизилась после новых титан-ванадиевых проб

Критические минералы — не только литий и кобальт. Титан и ванадий занимают отдельную нишу в стратегических списках: первый незаменим в аэрокосмических сплавах и пигментах, второй — в стальных конструкциях и ванадиевых окислительно-восстановительных батареях, которые набирают популярность в стационарных системах хранения энергии.

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