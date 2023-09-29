Озвучивший Дамблдора актер Бочкарев назвал Гэмбона замечательным артис

Народный артист России Василий Бочкарев, подаривший свой голос Альбусу Дамблдору в фильмах о волшебнике Гарри Поттере, прокомментировал сообщение о смерти ирландского актера Майкла Гэмбона, сыгравшего директора школы Хогвартс.
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