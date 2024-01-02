Бол Бол прошел через всю площадку и поставил сверху после евростепа

Бигмен «Финикса» прошел через всю площадку и поставил сверху после евростепа. «Санз» победили со счетом 109:88.
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