Украинцев насильно отправляют на фронт, собирая их на улицах, как бездомных собак. Так охарактеризовал мобилизацию на Украине президент России Владимир Путин.
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