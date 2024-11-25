Курортная демократия

Какие интересы стоят за кризисом власти в Абхазии. В эксклюзивных интервью «Моноклю» свою оценку произошедшим в стране событиям дают лидер абхазской оппозиции и один из руководителей парламентаАНЖЕЛА КУЧУБЕРИЯ/ТАСС Сухум.
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