Из Рязанской области депортировали и выдворили 10 иностранцев, нарушивших российские законы.Полицейские Рязанской области отправили за границу 10 иностранных граждан, которые нарушили российское законодательство.
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