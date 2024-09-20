Подростки на маркетплейсах чаще всего покупают предметы для хобби

В 2024 году подростки стали делать заказы на маркетплейсах в три раза чаще, чем в 2023. Аналитики Мегамаркета изучили траты клиентов от 13 до 18 лет и выяснили, какими товарами интересуются самые молодые покупатели.
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