Практически у половины россиян были романы с коллегами

Лишь 5% россиян видят в служебных романах исключительно положительные стороны. Пятая часть респондентов (21%) также относятся к романтическим отношениям на работе положительно, хотя, возможно, с некоторыми оговорками.
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