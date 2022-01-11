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Коман будет получать более 17 млн евро в год грязными по новому контракту с «Баварией»

«Бавария» и полузащитник Кингсли Коман договорились о подписании нового контракта. По новому соглашению 25-летний вингер будет зарабатывать более 17 миллионов евро в год до уплаты налогов, сообщает L’Équipe.

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