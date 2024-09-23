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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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🌾24 сентября в рамках празднования 80-летия в Волгоградском государственном

🌾24 сентября в рамках празднования 80-летия в Волгоградском государственном аграрном университете состоится гастрономический фестиваль #АГРОСРЕДА В программе мероприятия: ✨ торжественная церемония открытия фестиваля ✨ презентация региональных гастрономических брендов "Сделано в Волгограде" ✨ мастер-классы от известных рестораторов Волгограда ✨ дискуссионная площадка "Развитие производства локальных продуктов как фактор активизации гастрономического туризма региона".

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