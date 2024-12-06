Глава МИД РФ Лавров намерен обсудить ситуацию в Сирии с Турцией и Ираном

Он выразил надежду на то, что это случится на международной конференции в Дохе в пятницу Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что ему удастся встретиться с главами МИД Турции и Ирана и обсудить Сирию.
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