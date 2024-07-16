Медведев: Россия не угрожает НАТО, но будет противодействовать ее «шкурным интересам»

РФ не собирается нападать ни на одну из участниц блока Россия на сегодняшний день никак не угрожает НАТО и не планирует нападать ни на одну из участниц блока, однако любые попытки альянса продвигать свои «шкурные интересы» вблизи ее границ будут встречать противодействие.
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