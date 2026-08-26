В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжаются работы на Красноармейском проспекте

Завершение ремонтных работ на Красноармейском проспекте запланировано на конец сентября. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжаются благоустроительные мероприятия на улицах Галкина и Ф.
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