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Тульские новости

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В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжаются работы на Красноармейском проспекте

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжаются работы на Красноармейском проспекте

Завершение ремонтных работ на Красноармейском проспекте запланировано на конец сентября. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжаются благоустроительные мероприятия на улицах Галкина и Ф.

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