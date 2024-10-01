В МИД РФ пообещали ответить на блокаду Финского залива

В этом заявлении увидели дискриминацию Если Финляндия и Эстония намерены ввести блокаду Финского залива для российского судоходства, РФ будет расценивать подобные действия как нарушение международного морского права.
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