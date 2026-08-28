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Мировое обозрение

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Как закачка воды под землю вызывает землетрясения, которые невозможно предугадать

Как закачка воды под землю вызывает землетрясения, которые невозможно предугадать

Фрекинг — это не просто способ добыть газ. Это управляемое землетрясение. Иногда — не очень управляемое.

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