НАТО может разместить ядерные бомбы B-61 в Польше или Украине — NI

Сергей Oблезов

Видно придется проект Польша закрывать? Им очень трудно жить без мозгов, мы не имеем права рисковать нашим населением. Надо срочно пересматривать все наши доктрины. И просто мочить с двух рук, Португальцы самые спокойные, будем с ними контактировать! Да и глупо это сидеть и ждать, когда они все поумнеют, а если и вовсе не поумнеют? Демагоги на телевидении просто бесят, сидя дебилы и ждут от Трампа чудес. Чудес не будет он американец, а значит враг!