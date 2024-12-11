НАТО может разместить ядерные бомбы B-61 в Польше или Украине, пишет National Interest. США таким образом пытаются ответить России на использование ракеты «Орешник».
НАТО может разместить ядерные бомбы B-61 в Польше или Украине — NI
Комментарии
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Сергей Oблезов
Видно придется проект Польша закрывать? Им очень трудно жить без мозгов, мы не имеем права рисковать нашим населением. Надо срочно пересматривать все наши доктрины. И просто мочить с двух рук, Португальцы самые спокойные, будем с ними контактировать! Да и глупо это сидеть и ждать, когда они все поумнеют, а если и вовсе не поумнеют? Демагоги на телевидении просто бесят, сидя дебилы и ждут от Трампа чудес. Чудес не будет он американец, а значит враг!
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11 час.
ВВ
Владимир Витковский
... да и все нато с пиндостаном пора утилизировать,нет дерьма-нет вони...
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52 мин.
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