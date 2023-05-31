20 идей, как превратить маленький балкон в уголок для отдыха

Балкон — это продолжение квартиры, которое можно превратить в уютное место для отдыха и работы. Если в обычный интерьер добавить несколько ярких деталей — например, домотканые коврики, детские картинки или красный абажур, — то он заиграет по-новому.
Балкон — это продолжение квартиры, которое можно превратить в уютное место для отдыха и работы. Если в обычный интерьер добавить несколько ярких деталей — например, домотканые коврики, детские картинки или красный абажур, — то он заиграет по-новому.
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