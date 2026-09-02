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Царьград

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Юрий Трутнев: мощность портов Дальнего Востока выросла в 1,5 раза

Юрий Трутнев: мощность портов Дальнего Востока выросла в 1,5 раза

На Восточном экономическом форуме Юрий Трутнев сообщил Владимиру Путину, что мощность морских портов Дальнего Востока увеличилась в 1,5 раза, достигнув 403 млн тонн.

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