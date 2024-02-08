Оппозиционер Шор назвал вступление Молдавии в ЕАЭС единственным путем к ее спасению

Единственное спасение для Молдавии в настоящее время — вступление в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), заявил председатель запрещенной в республике партии «Шор» Илан Шор 7 февраля на встрече с главой комитета Госдумы по делам СНГ Леонидом Калашниковым.