Оппозиционер Шор назвал вступление Молдавии в ЕАЭС единственным путем к ее спасению

Единственное спасение для Молдавии в настоящее время — вступление в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), заявил председатель запрещенной в республике партии «Шор» Илан Шор 7 февраля на встрече с главой комитета Госдумы по делам СНГ Леонидом Калашниковым.
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