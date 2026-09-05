❗️Президент России Владимир Путин дал команду прекратить удары по Киеву на трое суток. Это связано с подготовкой контактов с американцами Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
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