Что слушают отличники: «Король и Шут», вирусные хиты и классика

К началу учебного года VK Музыка и образовательная платформа Учи.ру провели исследование музыкальных предпочтений школьников 1–11 классов и выяснили, что слушают отличники, хорошисты и те, кому учёба даётся сложнее.
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