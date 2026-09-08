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Пилько: Уиткофф и Кушнер прилетали «спасать Киев» после его фиаско с дальнобойными ударами по РФ

Пилько: Уиткофф и Кушнер прилетали «спасать Киев» после его фиаско с дальнобойными ударами по РФ

Эмиссары американского президента Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер снова приехали в Москву, хотя давненько посланцы из Вашингтона в ней не показывались.

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