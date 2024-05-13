В Барнауле задержали 21-летнюю девушку, решившую порадовать себя наркотиками

Жительница Павловского района попала сотрудникам ППС после того, как подняла закладку В Барнауле сотрудники ППС задержали 21-летнюю жительницу Павловского района со свертком наркотиков, сообщили в МВД Алтайского края.
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