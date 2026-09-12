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proavto21

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Дизельное возвращение УАЗа: что показали первые испытания нового мотора

Дизельное возвращение УАЗа: что показали первые испытания нового мотора

Когда речь заходит о возрождении дизельной линейки на отечественных внедорожниках, всегда появляется смешанное чувство: с одной стороны — надежда на перемены, с другой — память о прошлых проблемах.

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