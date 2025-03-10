В Тульской области за два месяца 2025 года возбуждено 16 дел по убийствам и 42 дела по коррупции

Итоги работы регионального ведомства за январь и февраль 2025 года подвели в СКР Тульской области. За два месяца года было возбуждено 292 уголовных дела, 91 из которых — о тяжких и особо тяжких преступлениях.
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