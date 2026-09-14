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«Ночные Волки» отметили 20-летие тверского отделения

«Ночные Волки» отметили 20-летие тверского отделения

Грандиозный мотопробег «Ночных Волков» прошёл в Твери в честь 20-летия местного отделения.   Фото: Лариса Климова/РИА Верхневолжье  12 сентября в Твери состоялся масштабный мотопробег, приуроченный к 20‑летию отделения мотоклуба «Ночные Волки».

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