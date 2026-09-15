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Скандал из-за особняка на Рублёвке: почему муж Маши Распутиной вычеркнул сына из наследства

Скандал из-за особняка на Рублёвке: почему муж Маши Распутиной вычеркнул сына из наследства

Затяжные семейные конфликты вокруг Маши Распутиной давно вышли за рамки обычных сплетен в прессе и превратились в открытую войну на федеральных каналах и в судебных инстанциях.

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