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Петербургские учёные создали субстрат для космоса, Арктики и экстремального земледелия

Петербургские учёные создали субстрат для космоса, Арктики и экстремального земледелия

Учёные из Санкт-Петербурга разработали материал, который может изменить представление о выращивании растений в самых суровых условиях.

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