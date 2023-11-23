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Моуринью о работе в Саудовской Аравии: «Однажды окажусь там, думаю. Но не завтра или послезавтра»

Моуринью о работе в Саудовской Аравии: «Однажды окажусь там, думаю. Но не завтра или послезавтра»

Главный тренер «Ромы» ответил на вопрос о возможном предложении от клуба из саудовской лиги.  «Скажу вам правду.

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